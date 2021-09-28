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Кострома 28 сентября 2021 16:16

Жительницу Костромской области будут судить за спаивание 12-летней дочери

Женщина предлагала ребенку выпить «для улучшения настроения»
Полина Вачнадзе
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Ребенку предлагали выпить «для улучшения настроения»

Ребенку предлагали выпить «для улучшения настроения»

Фото: Евгения ГУСЕВА

28-летняя жительница Буя Костромской области обвиняется в том, что она спаивала свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая не раз предлагала своей 12-летней дочери выпить пива якобы для улучшения настроения. Кроме того, мать не раз употребляла спиртное вместе с девочкой.

- За совершение данного преступления установлено наказание до 5 лет лишения свободы, - уточнили в прокуратуре Костромской области.

Женщину уже лишили родительских прав, сейчас подросток живет вместе с отцом.

Происшествия: КРИМИНАЛ