Жительницу Костромской области будут судить за спаивание 12-летней дочери

Ребенку предлагали выпить «для улучшения настроения» Фото: Евгения ГУСЕВА

28-летняя жительница Буя Костромской области обвиняется в том, что она спаивала свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая не раз предлагала своей 12-летней дочери выпить пива якобы для улучшения настроения. Кроме того, мать не раз употребляла спиртное вместе с девочкой.

- За совершение данного преступления установлено наказание до 5 лет лишения свободы, - уточнили в прокуратуре Костромской области.

Женщину уже лишили родительских прав, сейчас подросток живет вместе с отцом.