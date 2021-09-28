Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 сентября 2021 года: скончались 6 человек, заболел 191

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 28 сентября, от коронавируса скончались 6 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 192 ярославца.

Список заболевших пополнился еще 191 случаем за сутки. Общее число заболевших в регионе – 61 100 человек.

Всего заражений в России: 7 464 708 (+21 559)

Умерли в России: 205 531 (+852)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.