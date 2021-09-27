В Ярославле студент ЯГТУ угрожал своим одногруппникам в учебном чате

Сейчас с ним работает полиция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня ночью, 27 сентября, в одном из учебных чатов студентов ЯГТУ молодой человек начал распространять угрозы, касающиеся его одногруппников. Студент писал, что придет с оружием.

Студент писал, что придет с оружием. ФОТО: источник КП

В политехе рассказали, что этот молодой человек весь год находился в академическом отпуске и начал ходить в университет вместе со всеми только с этого учебного года, то есть проучился меньше месяца.

- Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В настоящее время с молодым человеком работают полицейские, - сообщили в пресс-службе ЯГТУ. - Студент был в течение года в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году. Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию.