Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 сентября 2021 года: 6 человек скончались

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 27 сентября, от коронавируса скончались 6 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 186 ярославцев.
Список заболевших пополнился еще 194 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 60 909 человек.
Всего заражений в России: 7 443 149(+22 236)
Умерли в России: 204 679 (+779)
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.