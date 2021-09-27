Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 сентября 2021 года: 6 человек скончались

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 27 сентября, от коронавируса скончались 6 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 186 ярославцев.

Список заболевших пополнился еще 194 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 60 909 человек.

Всего заражений в России: 7 443 149(+22 236)

Умерли в России: 204 679 (+779)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.