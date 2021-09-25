«Мы собрались ради легенды»: в Ярославле прошел турнир памяти советского футболиста и тренера Давида Кипиани

Представители разных национальностей на футбольном поле вместе вспомнили Давида Кипиани Фото: Анастасия Голубева

В Ярославле в субботу, 25 сентября, на стадионе Шинник состоялся первый всероссийский футбольный турнир памяти Давида Кипиани. Мероприятие прошло в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Турнир организован в честь великого советского футболиста и тренера Давида Кипиани. Он играл в команде “Динамо” (Тбилиси) и сборной СССР. Ярославская земля для проведения этого мероприятия была выбрана не случайно: в 1998 году Давид Кипиани целый год тренировал футбольную команду “Шинник”.

Участие в турнире приняли команды различных диаспор Ярославля: армянский «Арарат», грузинская «Иберия», дагестанский «Анжи», таджикский «Памир», татарский «Нур», узбекский «Пахтакор», чеченский «Вайнах», команда «Езиды».

- Наша главная цель - это обмен культурными ценностями, поддержание коммуникаций вдали от исторической родины. Каждый представитель диаспоры понимает, насколько он скучает по дому, но благодаря тому, что разные народы находятся здесь, мы можем содействовать развитию диаспор. Этот турнир показал, что мы едины. Мы - одно целое, - поделилась представитель грузинской диаспоры города Ярославля и организатор турнира Тэона Шенгелия.

В футбольном турнире приняли участие восемь команд различных диаспор Фото: Анастасия Голубева

В данном случае инструментом поддержки гражданского мира и согласия стал спорт. Многонациональные команды собрались почтить память великого футболиста и, конечно же, поучаствовать в матчах. Спортсмены разошлись по двум стадионам на территории Шинника, и игра началась. На трибунах сидели болельщики, которые активно поддерживали участников и пристально наблюдали за игрой. Корреспондент КП-Ярославль поговорила с руководителем таджикской диаспоры Ярославской области Рустамом Мирзоходжаевым.

- Сегодня мы играем в честь великого футболиста. Нам предложили участвовать, мы с удовольствием согласились. Спорт, в первую очередь, - это здоровье, это дружба между народами. В последнее время наша таджикская команда играет достаточно хорошо. Для нас важно участие в таком значимом событии, желание побеждать тоже есть.

Организаторы турнира рассказали, что диаспоры очень быстро пошли на контакт и согласились участвовать в этом футбольном событии. Все долгое время находились на самоизоляции и сейчас приятно было собраться и увидеться. От турнира представители грузинской диаспоры ожидают, что все познакомятся друг с другом. Со временем укрепление добрососедских и взаимоуважительных отношений между ярославцами разных национальностей будет происходить активнее, благодаря таким турнирам и другим межнациональным мероприятиям.

На стадионе Шинник состоялся первый всероссийский футбольный турнир памяти Давида Кипиани Фото: Анастасия Голубева

- Сентябрь для проведения турнира памяти был выбран не специально. Но по воле судьбы этот месяц совпал с месяцем трагической смерти Давида Кипиани. Он скончался 17 сентября 2001 года, - рассказали организаторы турнира.

Это придает турниру памяти особый смысл. Представители разных национальностей на футбольном поле вместе вспомнили Давида Кипиани. Он сам приветствовал хорошие отношения между народами. Об этом игрок и тренер тбилисского «Динамо» рассказал в одном из своих интервью.

- Мое поколение - они ведь все из одной страны, - сказал тогда Давид Кипиани.

В первом всероссийском футбольном турнире памяти Давида Кипиани призовые места распределись следующим образом: третье место заняла команда «Езиды», на втором месте «Арарат» и первое место взяла команда «Нур».

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».