Губернатор Дмитрий Миронов принял решение – выделить 15 млн рублей в 2022 году на реализацию проектов старшеклассников

В 2022 году реализация проекта запланирована в более чем 10 учебных заведениях. Фото: Правительство Ярославской области

На первом этапе на него было направлено 5 млн рублей, в этом году – 10 млн рублей, а в следующем году объем финансирования будет увеличен до 15 млн рублей. Средства традиционно пойдут на реализацию проектов старшеклассников по повышению комфортности образовательной среды.

– Наша главная задача – дать детям понять и почувствовать, что их инициативы могут быть реализованы именно так, как они это задумали, – сказал заместитель губернатора Ярославской области – руководитель администрации губернатора Илья Баланин. – Опыт школьного инициативного бюджетирования в нашем регионе оказался успешным, и губернатор Дмитрий Миронов принял решение увеличить финансирование этого направления программы «Решаем вместе!» еще на 5 млн рублей. Также будет расширена география проекта. В этом году его реализация запланирована в учебных заведениях семи городов, в следующем – уже более чем в десяти.

В 2021 году работы под контролем структур областного правительства провели в трех школах областного центра, двух – в Рыбинске, по одной – в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове, Тутаеве и Угличе. В 2022 году в список также войдут Мышкин, Данилов, Пошехонье, Любим.

Илья Баланин посетил два учебных заведения Ярославля, в которых реализованы проекты учащихся. В гимназии №1 по инициативе старшеклассников отремонтирован актовый зал, в средней школе №48 обновлено фойе первого этажа.

Проекты, которые будут реализованы, учащиеся не только разрабатывают, но и выбирают на общешкольных голосованиях - в этом смысл губернаторской программы «Решаем вместе!».