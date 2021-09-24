В Костромской области продлили коронавирусные ограничения

Костромичи и гости области, даже те, кто прошел вакцинацию, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Костромской области по рекомендации Роспотребнадзора продлены коронавирусные ограничения, сообщает правительство региона. Они будут действовать до 18 октября.

Костромичи и гости области, даже те, кто прошел вакцинацию, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. Для приезжих введен режим самоизоляции на 7 дней с момента прибытия в Костромскую область. Кроме того, о приезду нужно сообщить по телефону 112. Правило не распространяется на туристов, которые едут транзитом; тех, кто приехал в командировку; приезжих, прошедших курс вакцинации или имеющих справку об отсутствии COVID-19.

Салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны и прочие, оказывающие подобные услуги, должны принимать посетителей только по записи и соблюдать 20-минутный интервал между ними.

Сохранены ограничения для кафе, баров и ресторанов, кинотеатров, запрещены дискотеки, свадьбы, поминки и банкеты можно проводить лишь при определенном количестве гостей. Запрещена работа предприятий общественного питания с 01:00 до 06:00.

Приостановлено проведение официальных, досуговых, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и других мероприятий. В этом пункте есть исключения, которые перечислены здесь.

В театрах, цирках, филармониях и на других концертных площадках запрещено заполнение фан-зон, танцполов. Зрелищно-развлекательные мероприятия запрещены с 23:00 до 06:00.

Подробнее обо всех ограничения можно прочитать здесь.

Роспотребнадзор призывает костромичей в кратчайшие сроки пройти вакцинацию. На данный момент в регионе развернуто 56 прививочных пунктов. Организована работа 36 мобильных бригад, проводятся дни выездной иммунизации.

Жители Костромской области могут привиться от COVID-19 на базе пунктов вакцинации в поликлиниках, районных больницах, частных медцентрах и амбулаториях. Прием ведется как в будние дни, в том числе, в вечернее время, так и выходные. Записаться на вакцинацию можно круглосуточно по многоканальному телефону 8-800-450-03-03 и телефону горячей линии – 122, через портал госуслуг или в своей поликлинике.