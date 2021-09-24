Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 сентября 2021 года: за неделю скончались 44 человека, выросло число госпитализированных

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За неделю с 17 по 24 сентября в Ярославской области от коронавируса скончались 44 человека. Почти на полтысячи увеличилось число госпитализированных: с 1393 пациентов в прошлую пятницу до 1845 – в эту.
- У 1125 пациентов COVID-19 подтвержден, у 720 – типичная клиника болезни, - сообщает оперативный штаб.
По данным на 24 сентября, общее число заболевших в Ярославской области с начала пандемии составило 60 332 человека, вылечились 52 687 ярославцев. За семь дней выписаны 1350 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 31435;
Рыбинск – 4617;
Ростовский МР - 3489;
г. о. Переславль-Залесский - 3714;
Тутаевский МР - 2227;
Ярославский МР - 2249;
Угличский МР - 2723;
Борисоглебский МР - 1417;
Некрасовский МР -1469;
Гаврилов-Ямский МР – 1179;
Пошехонский МР - 830;
Рыбинский МР - 719;
Даниловский МР - 964;
Мышкинский МР - 539;
Большесельский МР - 602;
Некоузский МР - 695;
Любимский МР - 616;
Первомайский МР - 521;
Брейтовский МР – 327.