Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 сентября 2021 года: за неделю скончались 44 человека, выросло число госпитализированных

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За неделю с 17 по 24 сентября в Ярославской области от коронавируса скончались 44 человека. Почти на полтысячи увеличилось число госпитализированных: с 1393 пациентов в прошлую пятницу до 1845 – в эту.

- У 1125 пациентов COVID-19 подтвержден, у 720 – типичная клиника болезни, - сообщает оперативный штаб.

По данным на 24 сентября, общее число заболевших в Ярославской области с начала пандемии составило 60 332 человека, вылечились 52 687 ярославцев. За семь дней выписаны 1350 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 31435;

Рыбинск – 4617;

Ростовский МР - 3489;

г. о. Переславль-Залесский - 3714;

Тутаевский МР - 2227;

Ярославский МР - 2249;

Угличский МР - 2723;

Борисоглебский МР - 1417;

Некрасовский МР -1469;

Гаврилов-Ямский МР – 1179;

Пошехонский МР - 830;

Рыбинский МР - 719;

Даниловский МР - 964;

Мышкинский МР - 539;

Большесельский МР - 602;

Некоузский МР - 695;

Любимский МР - 616;

Первомайский МР - 521;

Брейтовский МР – 327.