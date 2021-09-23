Костромича, сыновей которого из пожара спасали по водосточной трубе, осудили за оставление детей в опасности

Квартира горела, а выбраться из нее дети не могли - отец закрыл дверь. ФОТО: ЧП Кострома ВКонтакте

46-летний житель Костромы получил 160 часов обязательных работ за оставление своих детей в опасности.

6 июня мужчина ушел в магазин, оставив троих детей 2, 3 и 10 лет одних в квартире. И не просто оставив, а закрыв входную дверь так, что самостоятельно ребята ее открыть не могли.

- При этом обвиняемый достоверно знал, что его 3-летний сын ранее уже самостоятельно зажигал зажигалки, которые являются источником повышенной опасности и должны храниться в недоступном для детей месте. Однако должных мер по обеспечению безопасности не принял, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

И случилась беда, которая чуть было не обернулась трагедией. Малыш начал опасные игры с огнем и поджег диван на кухне. Дети не смогли ни потушить пламя, ни выйти из квартиры. Тогда они бросились к окну и стали звать на помощь. Их крики услышали соседи.

- Из квартиры они были спасены очевидцами, которые смогли спустить детей вниз по водосточной трубе, - уточнили в СКР.

Историю этого спасения ребят из пожара увидела, пожалуй, вся страна. Три героя, которые скромно себя таковыми не считают, рискнули своим здоровьем, но вытащили детей из огня. Первым на водосточную трубу бросился Станислав Смирнов, следом за ним полез Джамал Асоян.

- Каждый бы так сделал. Прибежал на помощь, видя, что дети, что начинает загораться твоя квартира, - рассказал КП третий участник спасательной операции Иван Потемин.

Забравшись на водосточную трубу, мужчины передавали детей друг другу вниз по цепочке. А когда дети оказались на земле в безопасности, Джамал еще раз залез наверх, чтобы спасти кота, который тоже оказался замурован в горящей квартире.

Родители ребят, по словам очевидцев, в это время наблюдали за всем происходящим из-за припаркованной во дворе машины. Мужчин, которые сохранили жизни их детям, они лично даже не поблагодарили.

- В ходе следствия и судебного рассмотрения уголовного дела обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, условий жизни семьи и наличия смягчающих обстоятельств, приговором суда назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов, - сообщили в региональном СКР.