В Ярославле пройдет турнир памяти советского футболиста и тренера Давида Кипиани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 сентября 2021 года на стадионе «Шинник» по инициативе ярославского грузинского землячества пройдет первый межнациональный турнир по футболу памяти легендарного советского футболиста и тренера Давида Кипиани.

В борьбе за золотые медали сойдутся команды представителей различных общин и диаспор многонационального Ярославля: армянский «Арарат», грузинская «Иберия», дагестанский «Анжи», таджикский «Памир», татарский «Нур», узбекский «Пахтакор», чеченский «Вайнах», команда «Езиды».

Начало в 10:00. Вход свободный.

Футбольный турнир пройдет 25 сентября на стадионе "Шинник"

Мероприятие пройдет в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».