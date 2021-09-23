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Общество23 сентября 2021 13:23

В Ярославле пройдет турнир памяти советского футболиста и тренера Давида Кипиани

Соревнования состоятся 25 сентября на стадионе «Шинник»
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В Ярославле пройдет турнир памяти советского футболиста и тренера Давида Кипиани

В Ярославле пройдет турнир памяти советского футболиста и тренера Давида Кипиани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 сентября 2021 года на стадионе «Шинник» по инициативе ярославского грузинского землячества пройдет первый межнациональный турнир по футболу памяти легендарного советского футболиста и тренера Давида Кипиани.

В борьбе за золотые медали сойдутся команды представителей различных общин и диаспор многонационального Ярославля: армянский «Арарат», грузинская «Иберия», дагестанский «Анжи», таджикский «Памир», татарский «Нур», узбекский «Пахтакор», чеченский «Вайнах», команда «Езиды».

Начало в 10:00. Вход свободный.

Футбольный турнир пройдет 25 сентября на стадионе "Шинник"

Футбольный турнир пройдет 25 сентября на стадионе "Шинник"

Мероприятие пройдет в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».

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