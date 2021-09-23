Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 сентября 2021 года: скончались 7 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 23 сентября, от коронавируса скончались 7 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1160 ярославев.
Список заболевших пополнился еще 194 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 60 140 человек.
Всего заражений в России: 7 354 995(+21 438)
Умерли в России: 201 445 (+820)
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.