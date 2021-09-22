Ярославцев предупредили об угрозе заражения полиомиелитом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области есть угроза заражения полиомиелитом. По данным Роспотребнадзора, случаи завоза из Таджикистана дикого вируса полиомиелита уже зафиксированы в некоторых регионах России.

- В связи с этим всем детям до 5 лет включительно, ранее не привитым или не имеющим сведения о вакцинации, рекомендуется проведение вакцинации от полиомиелита, - пишут на странице Переславской ЦРБ ВКонтакте.

Полиомиелит – это острая инфекционная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и может привести к развитию паралича. Чаще всего ей заражаются дети. Вирус может передаваться через воду, пищу или от заболевшего человека. Полиомиелит является чрезвычайно заразным, и все, кто проживает в доме с недавно инфицированным человеком, могут подхватить заболевание.

- По данным ВОЗ в Республике Таджикистан в 2021 году зарегистрировано 23 случая полиомиелита. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, а также значительный поток трудовых мигрантов из Республики Таджикистан, риск завоза циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения 2 типа и дикого полиовируса типа 1 на территорию Российской Федерации увеличился, - сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

В регионе с 20 сентября уже началась вакцинация детей до 5 лет включительно от полиомиелита. Она проводится живой и инактивированной вакцинами в зависимости от возраста ребенка в поликлиниках по месту прикрепления несовершеннолетнего и по предварительной записи.