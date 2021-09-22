Погибли дочь, муж и подруга: ярославна получила 5 лет колонии за пьяное ДТП

Ярославский районный суд вынес приговор 38-летней женщине, по вине которой в ДТП погибли три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский районный суд вынес приговор 38-летней женщине, по вине которой в ДТП погибли три человека: ее семилетняя дочь, муж и подруга. Ярославна села пьяной за руль и не справилась с управлением автомобиля.

Авария, которая унесла жизни троих человек, произошла 16 августа прошлого года около полуночи на трассе «Москва-Холмогоры». «Лада» под управлением подсудимой выехала на встречную полосу, сначала врезалась в «Тойоту Рав4», а после – в грузовик «Рено». Два пассажира «Лады» - девочка и женщина – скончались на месте ДТП. Муж обвиняемой от полученных травм умер в больнице.

По словам подсудимой, в тот день вся семья отдыхала на даче у друзей. Внезапно у дочери поднялась температура, а таксисты в деревню ехать отказывались. Тогда женщина решила добраться до ближайшего крупного населенного пункта на своей машине и оттуда вызвать машину до дома.

- Приговором Ярославского районного суда подсудимая признана виновной. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.