Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 сентября 2021 года: скончались еще 6 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 22 сентября, от коронавируса скончались 6 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1153 ярославца.

Список заболевших пополнился еще 193 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 59 946 человек.

Всего заражений в России: 7 333 557 (+19 706)

Умерли в России: 200 625 (+817)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.