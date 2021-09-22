Ярославские родители обратились к главе региона с просьбой оставить бесплатных нянь для детей-инвалидов Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Родители детей-инвалидов Ярославской области написали открытое обращение к главе региона Дмитрию Миронову и директору департамента труда и соцподдержки населения Ларисе Андреевой. В своем письме ярославцы просят сохранить бесплатный патронат для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Речь идет о нововведении, которое может существенно ударить по кошельку ярославцев, имеющих детей-инвалидов. С 2022 года родителям придется оплачивать услуги нянь, которые сейчас работают с ребятами бесплатно. Бесплатный патронаж сохранится только для тех семей, в которых доход ниже прожиточного минимума.

- С точки зрения такого мерила как прожиточный минимум, наверное, наши семьи выглядят зажиточными. Ведь в наши доходы считается все: пенсия ребенка, пособие по уходу, частичная компенсация оплаты коммунальных услуг и даже затраты бюджета на питание ребенка в специализированной школе. Понимают наши проблемы те, кто сам с этим столкнулся. На что мы тратим свои доходы? Обеспечение жизни не только тяжелобольного ребенка, но и мамы, которая не имеет возможности работать. Это и покупка лекарств для лечения, потому что основная их доля не входит список бесплатных. Это оплата реабилитации. Потому что ожидание очереди, например, на бесплатный массаж - от 6 до 8 месяцев, а ребенку он нужен курсами постоянно. Это покупка нужных средств реабилитации, стоимость которых государство нам возмещает лишь частично. Перечислять траты можно бесконечно, - пишут родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ярославцы просят Дмитрия Миронова и Ларису Андрееву сохранить право на бесплатную помощь нянь, так в регионе очень мало семей, которые смогут получить статус малоимущих и, соответственно, претендовать на патронаж.

- Услуга няни как социальная помощь будет задушена. Зато какая экономия бюджетных средств, не правда ли, господа чиновники? – задают вопрос родители.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в правительство Ярославской области.