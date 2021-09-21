Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Кострома 21 сентября 2021 16:31

В Костромском онкодиспансере пройдет день открытых дверей

Обследоваться у врача-онколога можно будет без направления
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Костромском онкодиспансере пройдет день открытых дверей. ФОТО: onko44.ru

В Костромском онкодиспансере пройдет день открытых дверей. ФОТО: onko44.ru

25 сентября в Костромском онкологическом диспансере состоится день открытых дверей. Пройти обследование у врача-онколога можно без направления, но обязательно – по предварительной записи.

- Прием без записи осуществляться не будет. Количество мест ограничено, - уточнили в онкоцентре.

С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и данные предварительных исследований, если такие есть. Не забудьте маску и перчатки.

Записаться на осмотр врача-специалиста можно по телефону 8(4942)37-37-37. Онкологический диспансер находится по адресу: Кострома, улица Нижняя Дебря,19.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ