В Костромском онкодиспансере пройдет день открытых дверей. ФОТО: onko44.ru

25 сентября в Костромском онкологическом диспансере состоится день открытых дверей. Пройти обследование у врача-онколога можно без направления, но обязательно – по предварительной записи.

- Прием без записи осуществляться не будет. Количество мест ограничено, - уточнили в онкоцентре.

С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и данные предварительных исследований, если такие есть. Не забудьте маску и перчатки.

Записаться на осмотр врача-специалиста можно по телефону 8(4942)37-37-37. Онкологический диспансер находится по адресу: Кострома, улица Нижняя Дебря,19.