Дмитрий Миронов дал старт форуму «ПроеКТОриЯ»

Форум поможет школьникам определиться в выборе профессии и жизненного пути. Фото: Правительство Ярославской области

В его работе принимают участие более 5000 человек со всей страны – победители региональных проектных мероприятий, этапов всероссийских олимпиад и их учителя. 400 учащихся старших классов и 100 педагогов работают в очном режиме, остальные – дистанционно.

Успехов талантливой молодежи пожелал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

– Вы, конечно, не раз слышали фразу: «Россия – страна возможностей». Перед вами сегодня открыты все пути. В соответствии с вашими интересами, способностями и талантами вы можете ставить перед собой любую цель и выбирать любую профессию, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – За эти несколько дней ваши наставники помогут вам увидеть глобальные стратегические цели и сформировать импульс к проектированию собственного успешного будущего. Уверен, что система открытых уроков и форум «ПроеКТОриЯ», которые проводятся в рамках национального проекта «Образование», поможет вам определиться в выборе профессии и жизненного пути.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что форум будет проходить в течение трех дней. В программе – вовлечение школьников в инновационную деятельность для профессиональной ориентации в современном мире. Учащимся будет представлен каталог практико-ориентированных проектных заданий по 10 направлениям: наука и технологии, туризм, экология, развитие городов, современное творчество, социальное предпринимательство.

В первый день старшеклассники знакомятся с новыми координатами личного и профессионального развития, которые им задают руководители ведущих компаний России. Второй день программы под названием «Ускорение» будет посвящен изучению современных инструментов проектной работы. Тематические встречи с экспертами из различных профессиональных областей помогут школьникам осознать значение и перспективы современных профессий. В третий день участникам предстоит сделать «Шаг за горизонт» и поработать над проектными заданиями Ярославской области.

Для педагогов будет организована отдельная секция, где они смогут познакомиться с существующими проектами и форматами профориентации. Отдельное внимание уделят возможностям получения грантовой поддержки со стороны Федерального агентства по делам молодежи. В рамках форума 23 сентября состоится запуск онлайн-платформы «ПроекториУМ». Ее задача – дать школьникам качественно новые возможности для развития профессиональных компетенций. С помощью этого инструмента старшеклассники смогут в режиме «одного окна» выбирать или создавать проекты, которые им интересны, формировать команду единомышленников по всей России, получать экспертную поддержку напрямую от профессионалов отрасли и кураторское сопровождение от активных представителей педагогического сообщества.

Областное правительства особо отметило, что в образовательной программе форума принимают участие представители крупнейших российских компаний ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Worldskills Russia, Герофарм, Московский государственный педагогический университет, Mail.ru Group, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена», МГТУ им. Баумана и другие.

Материалы форума, как сообщило областное правительство, доступны как в режиме реального времени, так и в записи на сайте https://proektoria.online/forum.