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Иваново21 сентября 2021 16:19

В Иванове водитель сбил женщину с годовалым ребенком на руках

Мама и сын получили травмы
Полина Вачнадзе
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В Иванове водитель сбил женщину с годовалым ребенком на руках

В Иванове водитель сбил женщину с годовалым ребенком на руках

Фото: Сергей ГАПОН

Вчера, 20 сентября, в Иванове на улице Ноздрина 46-летний водитель на «Фольксвагене» сбил женщину, у которой на руках находился годовалый ребенок. ДТП произошло на пешеходном переходе.

- 33-летняя женщина с травмами и ушибами головы доставлена в больницу. Мальчика с ушибами головы увезли в детский травмпункт, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На водителя составили два административных протокола: за непредоставление преимущества пешеходам и плохо читаемые регистрационные знаки на машине. Исследование показало, что мужчина был трезв.

Происшествия: ДТП