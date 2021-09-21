В Ярославской области внедряется мониторинг диабетиков и гипертоников при помощи сервиса СберЗдоровье

ФОТО: ПАО Сбербанк

Правительство Ярославской области и Сбер совместно внедряют в регионе проект по мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия, Сахарный диабет).

Сервис реализуется при помощи телемедицинской платформы СберЗдоровье.

Новая услуга поможет врачам городских больниц удаленно следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. С ее помощью пациенту не нужно регулярно посещать поликлинику и лечащего врача, все показатели здоровья ежедневно собираются посредством телефонных каналов связи, а при отклонении от нормы проводится телемедицинская консультация с доктором.

На первом этапе внедрения дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями выбраны артериальная гипертензия и сахарный диабет. Пилот реализуется на базе Центральной городской больницы и Областной клинической больницы. В общей сложности под наблюдением находятся 1054 пациента. В течение 3 месяцев ведется обзвон пациентов роботизированным оператором. За это время проведено 42,5 тысяч звонков, по итогам назначено порядка 400 консультаций.

Для сбора показателей здоровья (артериальное давление, пульс, уровень сахара в крови) используются технологии синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта, составляющие основу голосовых роботов платформы СберЗдоровье. Применение такой технологии позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов, в том числе не владеющих навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.

При этом каждому пациенту доступен функционал «дневника здоровья», с помощью которого пациент получает возможность отслеживать динамику показателей своего здоровья. Врач в онлайн-режиме видит изменения состояния пациента и может оперативно связаться с ним в случае отклонения показателей от нормы и своевременно оказать медицинскую помощь.

Анатолий Гулин, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Артериальная гипертензия – один из ключевых факторов развития инсультов и инфарктов. В медицинские учреждения региона с болезнями, характеризующимися повышенным давлением, ежегодно обращаются более 120 тысяч человек. Более 50 тысяч имеют в диагнозе сахарный диабет. Подключение онлайн-мониторинга поможет врачам быть в курсе состояния пациентов и при необходимости вовремя принять меры – назначить обследование или скорректировать лечение. Внедрение сервиса позволит улучшить качество оказания медицинской помощи больным с гипертензией и сахарным диабетом и сделает процесс лечения более комфортным для пациента, а также повысит доступность медицинской помощи в регионе.

Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:

- Наша платформа позволяет пациенту быть уверенным в эффективности проводимой терапии, а врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе собираемых данных можно оперативно зафиксировать отклонения важных показателей здоровья, скорректировать лечение или дисциплину приема лекарственных препаратов, предупредить возможные осложнения, увидев негативную тенденцию.

Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка:

- Телемедицина - важное направление экосистемы Сбера. Решения, связанные со здоровьем ярославцев, очень важны для региона. Мы рады, что такой удобный и полезный сервис, который может помочь многим людям, появился в Ярославской области. Ранее мы уже внедрили две разработки: сервис транскрибирования голоса Voice to med для заполнения медицинских документов а также технологию детекции патологий легких на снимках КТ на основе искусственного интеллекта. В настоящее время мы приступили реализации нового пилотного проекта по оснащению машин скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов онлайн-кардиографами. Мы и дальше будем помогать региону самыми современными технологическими решениями.