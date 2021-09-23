В программе праздника - выступления коллективов и исполнителей из Ярославля, Рыбинска, Переславля, Ростова, Костромы Фото: Правительство Ярославской области

Ярославское отдельское казачье общество Центрального казачьего войска приглашает 25 сентября 2021 года на фестиваль казачьей культуры «Казачий лад и жизненный уклад».

Место его проведения уже традиционно: город Ярославль, улица Подзеленье, парковая зона у центрального пляжа реки Которосль.

В программе праздника:

- выступления этнических творческих коллективов и исполнителей из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова, Костромы;

- празднично-обрядовые действия традиционной казачьей культуры «Казачья вечёрка»;

- фланкировка шашкой.

Детей ждут интерактивные народные казачьи игры и развлечения, а их родителей – военно-спортивные состязания. Ярославский Музей боевой славы предоставит на Фестиваль несколько образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Гостей фестиваля ждет угощение солдатской гречневой кашей и чаем из полевой кухни.

Торжественное открытие Фестиваля состоится в 10:30.

Работа всех площадок будет организована в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Ярославской области.

В Ярославле пройдет фестиваль «Казачий лад и жизненный уклад» Фото: Правительство Ярославской области

Мероприятие пройдет в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».