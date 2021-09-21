Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 сентября 2021 года: скончались 5 ярославцев

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 21 сентября, от коронавируса скончались 5 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1147 ярославца.

Список заболевших пополнился еще 192 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 59 753 человека.

Всего заражений в России: 7 313 851 (+19 179)

Умерли в России: 199 808 (+812)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.