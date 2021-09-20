Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 сентября 2021 года: за сутки умерли семь человек, 185 заболели

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 59 561 (+185)
Всего заражений в России: 7 294 672 (+19 744)
Умерли в Ярославской области: 1 142 человек (+7)
Умерли в России: 198 996 (+778)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим