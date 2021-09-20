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Здоровье20 сентября 2021 13:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 сентября 2021 года: за сутки умерли семь человек, 185 заболели

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 20 сентября
Влада Красоткина
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 59 561 (+185)

Всего заражений в России: 7 294 672 (+19 744)

Умерли в Ярославской области: 1 142 человек (+7)

Умерли в России: 198 996 (+778)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

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