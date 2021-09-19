Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 сентября 2021 года: скончались 7 человек, заразились 188

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 19 сентября, от коронавируса скончались еще 7 человек. Всего с начала пандемии от инфекции в регионе умерли 1 135 человек.

Список заболевших пополнился еще 188 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 59 376 человек.

Всего заражений в России: 7 274 928 (+20 174)

Умерли в России: 198 218 (+793)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.