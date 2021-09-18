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Здоровье18 сентября 2021 12:37

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 сентября 2021 года: скончались 6 человек, заразились 187

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 18 сентября
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 18 сентября, от коронавируса скончались еще 6 человек. Всего с начала пандемии от инфекции в регионе умерли 1 128 человек.

Список заболевших пополнился еще 187 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 59 188 человек.

Всего заражений в России: 7 254 754 (+20 329)

Умерли в России: 197 425 (+799)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

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