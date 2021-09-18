В Ярославле открылся Международный Волковский фестиваль Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 17 сентября открылся XXI Международный Волковский фестиваль. В этом году он пройдет под девизом "Русская литература на языках мира". На ярославской сцене свои постановки покажут театры из семи стран: России, Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Финляндии. В афише постановки от Островского и Достоевского до Володина и Горина.

Спектакли на сцене Первого русского покажут коллективы из семи стран Фото: Правительство Ярославской области

- Спектакли Волковского фестиваля жители региона в возрасте от 14 до 23 лет могут посетить в рамках программы «Пушкинская карта», – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Фестиваль пройдет под девизом "Русская литература на языках мира" Фото: Правительство Ярославской области

На церемонии открытия фестиваля вручили областную премию «За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова». В 2021 году ее лауреатом стал артист театра имени Федора Волкова Юрий Круглов.