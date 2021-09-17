Сергей Жуков привез «машину времени» в Ярославль Фото: Анастасия Голубева

Вчера, 16 сентября, в Ярославль приезжал Сергей Жуков - солист группы «Руки вверх». В городе он открыл свой бар с одноименным названием и рассказал, за что любит атмосферу 1990-х годов, какие творческие свершения он запланировал себе на ближайшее время и почему не отметил 25-летие «Руки вверх».

На встрече с Сергеем Жуковым ярославцы озвучили названия своих любимых песен у группы, под которые проходили дискотеки в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Одна гостья рассказала, что гимном любви у них с мужем на протяжении шести лет является песня «18 мне уже».

- Вы сделали нашу молодость. На каждой вечеринке до сих пор включаем ваши песни и все танцуют, без исключения, - поделилась женщина.

Солист группы «Руки вверх» на встрече с блогерами и журналистами сказал, что скучает по своей молодости Фото: Анастасия Голубева

- Пейджеры, тамагочи, катушечные кассетные магнитофоны, одеколон «Шипр», понимаете, - вспомнил знаковые вещи из своей молодости Сергей Жуков.

На лицах у людей в этот момент появились искренние улыбки и светлая грусть.

Сергей Жуков рассказал, что из-за коронавируса грандиозный концерт в честь 25-летия группы «Руки вверх» не состоялся, но он не отказывается от этой идеи и планирует ее воплотить в ближайшем будущем.

- Мы хотели отметить юбилей группы самым большим концертом в нашей жизни, который должен был пройти этим летом. Мы, артисты, всю жизнь идем к тому, чтобы собрать 80 тысяч человек в «Лужниках». Надеемся, что к 2022 году все вернутся к нормальной жизни и устроим концерт «25+1», - поделился Сергей Жуков.