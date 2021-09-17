Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 сентября 2021 года: за неделю скончались 43 человека

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 17 сентября, от коронавируса скончались еще 6 человек. За семь дней COVID-19 унес жизни 43 ярославцев. Всего с начала пандемии от инфекции в регионе умерли 1 122 человека.

Список заболевших пополнился еще 193 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 59 001 человек.

На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 1393 пациента: 948 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 445 с типичной клиникой COVID-19

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 30742;

Рыбинск – 4542;

Ростовский МР - 3398;

г.о. Переславль-Залесский - 3635;

Тутаевский МР -2156;

Ярославский МР - 2159;

Угличский МР - 2683;

Борисоглебский МР - 1405;

Некрасовский МР -1433;

Гаврилов-Ямский МР – 1162;

Пошехонский МР - 803;

Рыбинский МР - 709;

Даниловский МР - 945;

Мышкинский МР - 532;

Большесельский МР - 597;

Некоузский МР - 691;

Любимский МР - 582;

Первомайский МР - 511;

Брейтовский МР - 316.

Всего заражений в России: 7 234 425 (+19 905)

Умерли в России: 196 626 (+791)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.