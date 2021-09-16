Финал кампании: кандидаты от партии «Новые люди» собрали более сотни сторонников в центре Ярославля

фото: Наталья БОРОДИНА

Чуть меньше года назад отделение Новых людей появилась в Ярославской области. За это время члены и сторонники партии обратили на себя внимание разных политических сил: мэрии, правительства, депутатов областной и Государственной Думы. Но самое главное - Новые люди с момента своего появления в регионе стали помогать людям решать насущные проблемы.

Проект «ЖКХ-приемная», который работает до сих пор, только за два месяца помог более чем 50 ярославцам решить вопросы, связанные с коммунальным хозяйством. А после начала в городе транспортной реформы именно сторонники партии «Новые люди»информировали граждан об изменениях и распространяли обновленное расписание, хотя этим должна была заниматься мэрия. Или, например, помогли остановить снос Актерского квартала.

И это лишь малая часть дел, которыми отметились Новые люди в Ярославской области. Но партия точно не будет останавливаться на достигнутом. Накануне выборов активисты собрались в самом центре Ярославля и устроили велопробег.

— В первую очередь мы собрались с теми людьми, которые готовы поддержать нас на предстоящих выборах. Они знают, что мы занимаемся реальными делами. И цель велопробега — доказать остальным, что Новые люди существуют не только в виртуальном пространстве и социальных сетях. Пусть все знают, что мы настоящие, живые люди, которые успели сделать многое за год работы в регионе. У нас есть поддержка избирателей, и мы точно уверены, что преодолеем пятипроцентный барьер и попадем в нижнюю палату парламента, — рассказал кандидат в депутаты Государственной Думы по 194 одномандатному округу Владислав Мирошниченко.

В дальнейшем Новые люди продолжат помогать развитию Ярославской области и воплощать в жизнь программу партии.

— Я верю в то, что мой родной город и область будут жить по-новому. Ведь для этого нужно совсем немного: оставлять большую часть налогов в регионе, ограничить расходы на содержание чиновников, вернуть прямые выборы глав городов и районов и начать заботится о природе. Мы продолжим добиваться этих целей и после выборов, чтобы вернуть людям веру в настоящих политиков. Уже сейчас нас поддерживает достаточное количество людей, чтобы пройти в Госдуму. Надеюсь, что все, кто хотят перемен, придут на избирательные участки и сделают правильный выбор, — сообщил кандидат в депутаты Государственной Думы по 195 одномандатному округу Владимир Карпов.

Оплачено из избирательного фонда партии Новые люди