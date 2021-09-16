Новые люди посетили почти все города и районы Костромской области

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Дмитрий Федин телевизионным дебатам предпочел масштабную поездку по области. По его мнению, настоящий политик вместо слов должен заниматься делом. Поэтому Федин вместе с командой отправился в самые отдаленные населенные пункты Костромской области на встречи с жителями. На сегодняшний день Новые люди побывали в 26 населенных пунктах от Боговарово до Красного-на-Волге, а на очереди - Буй и Сусанино.

- К сожалению, мы видим, что люди на местах абсолютно перестали верить в значимость своего голоса и в самих себя. Они признаются, что не хотят идти на выборы, потому что видят, как об них вытирают ноги, подтасовывая результаты. Избиратели запуганы - нам говорят: «Мы бы и рады прийти и поддержать вас, но нас сразу же срисуют - район-то маленький! - и уволят с работы». В маленьких населенных пунктах, если ты не за партию власти, то ты против нее, и тебе нет места, - делится впечатлением Федин. - В некоторых местах встречи даже отменяли за несколько минут до начала под абсолютно надуманными предлогами. Запрещают не то что общаться с Новыми людьми - ставить лайки под нашими постами! Но мы выходили на улицы, разговаривали, узнавали проблемы жителей. И очень отрадно, что они видят в нас поддержку, верят. В течение года мы открыли более 15 представительств в Костромской области. Уверен, в скором времени в каждом районе появится хотя бы по одной ячейке. И командная работа на благо нашего региона, муниципалитета и даже самого маленького населенного пункта продолжится!

А после выборов, которые начнутся уже в эту пятницу, Новые люди по каждой проблеме, рассказанной жителями, подготовят обращения в правительство области и районные администрации.