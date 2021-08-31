С 18 сентября в Ярославском цирке новое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

ФОТО: Шоу "Бурлеск"

Смотреть видеосюжет Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Дорогие жители и гости Ярославля! Представляем вам самую ожидаемую премьеру этой осени. Грандиозный «Бурлеск» Гии Эрадзе ждет зрителей в Ярославском государственном цирке уже с 18 сентября.

ФОТО: Шоу "Бурлеск"

Ярославль – третий город в гастрольном туре нового шоу, премьера которого состоялась на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

«Бурлеск» - это настоящая жемчужина Российской государственной цирковой компании, созданная на основе номеров, завоевавших главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Грандиозная Групповая трансформация «Фаберже», экзотические животные, акробаты, жонглеры, клоуны, эксклюзивные костюмы, авторские декорации и завораживающая атмосфера роскоши и грации — все это невероятное шоу «Бурлеск»!

ФОТО: Шоу "Бурлеск"

ПРЕМЬЕРА в Ярославле состоится:

-18 сентября 2021 г. (суббота) в 17.00ч.

-19 сентября 2021 г. (воскресенье) в 15.00ч.

ФОТО: Шоу "Бурлеск"

Далее представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12.00ч. и в 17.00ч. Стоимость билетов от 800 до 2000р Детям до 3-х лет вход БЕСПЛАТНЫЙ (при предъявлении свидетельства о рождении на входе контролеру, без предоставления отдельного места. С 3-х лет приобретается полный билет) БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ! Можно приобрести в кассе цирка или он-лайн на сайте Ярославского цирка.

Длительность шоу: 3 часа (1 антракт)

Уточнить подробную информацию и оформить коллективную заявку можно по телефонам: +7 (4852) 59-06-16 +7 (4852) 59-06-15

ФОТО: Шоу "Бурлеск"

Успейте лично увидеть новое шоу, покорившее Княжеский дом Монако, звезд российского шоу-бизнеса, столичных зрителей и иностранных гостей нашей страны!

ФОТО: Шоу "Бурлеск"

Мы заботимся о наших зрителях! Представления будут проходить в строгом соответствии с требованием Роспотребнадзора. Загрузка зрительного зала не более 50%, рассадка зрителей осуществляется через два посадочных места. Убедительно просим вас при посещении цирка соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров в общих зрительных зонах, занимать места в зрительном зале согласно купленным билетам, а также использовать средства индивидуальной защиты.