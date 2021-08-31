Партия «Новые люди» организовала встречу с писателем Романом Злотниковым в Иванове

Известный российский писатель-фантаст Роман Злотников в минувшие выходные посетил Иваново. ФОТО: Иван АНДРЕЕВ

Известный российский писатель-фантаст Роман Злотников в минувшие выходные посетил Иваново, где встретился с активистами партии «Новые люди» и своими читателями. Визит любимого автора стал подарком поклонникам ко Дню города, который жители праздновали в субботу.

Кандидаты в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» в Ивановской области Михаил Михайлов и Шараф Ибрагимов показали гостю облагороженный Литературный сквер, который при их участии привели в порядок.

Отметим, книга Романа «Виват, Император!» стала одним из источников вдохновения для лидера Новых людей Алексея Нечаева при создании образовательной программы «Капитаны». Вот что об этом говорит сам фантаст:

— Основным инструментом изменения страны в моем произведении там стал некий университет, который совершенно по-другому готовил людей к жизни. Для них не было важно, чем они будут заниматься. Там готовили не инженеров, военных или врачей. Там готовили людей совершенно новой реальности. Которые, используя любую из своих профессий, меняют реальность. В их системе мышления не было места взятке. Потому что главная задача — не заработать деньги за счет того, что ты освоил, а изменить мир вокруг себя, — говорит писатель.

По его словам, Нечаев создал нечто подобное с помощью своего проекта. «Капитанов» он на практике готовит к трудностям, с которыми им предстоит столкнуться в жизни. И учит: «Если ты ставишь перед собой задачу, которая будет воздействовать на существенную часть этого мира, то ресурсы, чтобы справиться с ней, придут к тебе». Отличный тезис для новой политической реальности, не правда ли?

Роман Злотников входит в центральный совет партии «Новые люди», но признается, что сам в политику — по крайней мере, в Госдуму — не стремится. Потому что считает, что каждый должен заниматься своим делом.

При этом Роман отмечает, что партию поддерживают люди, которые не верят сказкам о том, что кто-то изменит мир к лучшему вместо них.

— В первую очередь, это люди, которые в основном надеются на себя. Это не означает «я один против целого мира», нет. Они объединяются в клубы и общественные организации и сами хотят стать такой силой, которая способна на перемены.