Риск по-ярославски: с тряпкой – под поезд

С начала этого года на Северной магистрали зафиксированы 7 происшествий на переездах. ФОТО: Олег Петров

На СЖД проходит месячник «Внимание, переезд!», который должен привлечь внимание к безопасности на железнодорожных переездах. Вместе с железнодорожниками в рейд по переездам отправились журналисты.

Усиление профилактической работы на СЖД объясняют ростом количества ДТП на переездах. С начала этого года на Северной магистрали зафиксированы 7 таких происшествий (два в Ярославской, а остальные – в Архангельской, Ивановской и Вологодской областях). Погибли два человека, а причиной всех ДТП стали грубые нарушения автомобилистами правил дорожного движения. Водители пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации, игнорировали требования дорожных знаков.

Переезд — это зона повышенной опасности. ФОТО: Олег Петров

Пример такого поведения мы сами увидели на переезде 268-й километр в Карабихском сельском поселении Ярославского района. Движение поездов здесь достаточно интенсивное – они проходят примерно через каждые 10 минут. Да и автомобилистов немало, поскольку дорога ведет к дачным поселкам у Которосли.

Когда светофор в очередной раз зажегся красным, водители остановились. Но потом один из них совершил странное действие: мужчина солидного возраста вышел, достал из багажника своего серого «Ниссана» белые тряпки и закрыл ими регистрационные номерные знаки. А затем вернулся за руль, дал по газам и поехал на красный.

- Странный товарищ. То есть видеокамер он боится, а под поезд попасть – нет? – покрутил пальцем у виска другой водитель, мирно ждавший разрешающего сигнала светофора.

К счастью, абсолютное большинство водителей, которых мы увидели во время рейда, на переездах вели себя дисциплинированно и соблюдали ПДД. По собственному опыту это подтвердила нам и дежурная по регулируемому переезду на станции Уткино в Ярославском районе Татьяна Сидорова. Она работает больше 10 лет и говорит, что откровенных нарушителей нет, люди преимущественно спокойные, адекватные. ДТП на ее переезде не было, но бдительности Татьяна не теряет. Железнодорожница следит не только за водителями, но и за пешеходами, которые здесь немало.

ДТП на переезде на станции Уткино не было, но бдительности дежурная Татьяна Сидорова не теряет. ФОТО: Олег Петров

Главный инженер дистанции пути Ярославль Главный Игорь Шибаков прокомментировал ситуацию так:

- Переезд — это зона повышенной опасности, поэтому им мы всегда уделяем особое внимание. Следим за техническим состоянием, регулярно ремонтируем. Также большое внимание уделяем обучению и переподготовке дежурных по переезду, так как от них зависит жизнь и здоровье сотен людей.

Эти слова подтверждаются цифрами. Так, в 2021 году капитальный ремонт будет произведен на 9 переездах СЖД. На 31 переезде будет заменено асфальтовое покрытие, на 4 – устройства заграждения. На самых напряженных железнодорожных переездах устанавливаются камеры фотовидеофиксации нарушений, работающие в режиме онлайн.

На железнодорожных переездах в Архангельске, Вологде, Ярославле и Ярославской области (ст. Уткино) установлены гобо-проекторы, выводящие на асфальт знак «Стоп», хорошо заметный в темное время суток. На железнодорожном переезде 2 км перегона Семибратово – Гаврилов-Ям в качестве опытной эксплуатации нанесены шумовые полосы, предупреждающие водителей о приближении к переезду.

В 2021 году капитальный ремонт будет произведен на 9 переездах СЖД. ФОТО: Олег Петров

Что касается месячника «Внимание, переезд!», то в сентябре сотрудники СЖД продолжат проводить совместные с ГИБДД рейды на железнодорожных переездах, вручать водителям памятки по безопасности. Также железнодорожники встретятся с сотрудниками крупных автотранспортных предприятий, поскольку в этом году ряд ДТП произошел по вине водителей грузовых автомобилей. Запланированы и занятия с обучающимися в автошколах.