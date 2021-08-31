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Общество31 августа 2021 11:19

Молодые ярославцы получат «Пушкинскую карту» с 3 тысячами рублей на счету: как ее оформить

Эти деньги можно потратить на посещение театров, музеев и прочих культурных учреждений
Полина Вачнадзе
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"пушкинскую карту" могут получить ярославцы от 14 до 22 лет. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, "Фейсбук"

"пушкинскую карту" могут получить ярославцы от 14 до 22 лет. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, "Фейсбук"

В Ярославской области с 1 сентября начнет работать программа «Пушкинская карта». На ее счету будет 3 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на покупку билетов в учреждения культуры, сообщили в правительстве региона.

Карта действует по всей стране, в Ярославской области – в 15 учреждениях культуры: музеях, театрах, филармонии и КЗЦ «Миллениум». В дальнейшем список расширится.

Получить «Пушкинскую карту» могут все ярославцы в возрасте от 14 до 22 лет. Возможно, в будущем возрастные границы расширят. Оформить карту можно с завтрашнего дня через мобильное приложение «Госуслуги.Культура» или получить в пластиковом виде в отделениях Почта Банка.

В следующем году номинал карты обещают повысить до 5 тысяч рублей.

Культура: театр