Политика на грани фантастики: писатель Роман Злотников раскрыл секреты партии «Новые люди»

ФОТО: Иван АНДРЕЕВ

Но кто они, Новые люди? Мы поговорили с известным писателем-фантастом, сторонником партии.

С Романом Злотниковым мы встретились в Ярославле на улице Победы.

- Роман Валерьевич, вы могли бы быть моим взводным. Вы закончили военное училище в 1984-м, а я был призван в 1985-м. Мы служили в одних войсках, которые жили по боевому уставу. Вы - полковник. И - писатель. Герои ваших книг переносятся из одной жизни в другую и совершенствуют ее. Вы тоже проживаете несколько жизней и теперь решили стать политиком?

- Я был офицером, а потом учил других офицеров. Все шло по накатанной. Но меня переломила ситуация с дедом. Он уходил. Ему были нужны постоянные переливания крови. Я отдавал, сколько мог. Но дед ушел. Человек, который прошел всю Великую Отечественную, у которого боевые операции шли до 1949-го. И тогда я понял: уходят те, кто строил и защищал нашу страну. Кто их может заменить? Только мы и наши дети.

- Как связаны вы и Новые люди?

- Все просто. Два десятка лет назад я написал книгу. Ее прочел предприниматель Алексей Нечаев. Связался со мной. Сказал, что видит мир так же. Полтора года назад он создал партию «Новые люди».

- В чем был смысл книги?

- Я писал ее в 1990-х. Для себя. Купили и издали ее позже. Писатель всегда пишет для себя, из себя. Тогда ходил анекдот: «У нас есть два варианта развития - реалистичный и фантастический. Реалистичный - прилетят инопланетяне и все сделают, а фантастический - мы все сделаем сами». Я решил пойти по фантастическому варианту. В моей книге создали университет, в котором вырастили тех, кто сумеет созидать. Алексей Нечаев это чувствовал. Связался со мной. И сейчас растит таких людей.

- Кто голосует за Новых людей?

- Примерно треть наших сограждан. Те, кто работает и рассчитывает только на себя. На них держится страна, и государство должно им помочь. Иначе его не станет. Вот про это - Новые люди. Военным, правоохранителям, некоторым бюджетникам, пенсионерам иногда что-то «подкидывают». А есть те, кто от государства ничего не просит и не ждет. Но именно эти люди производят продукты и услуги, создают прибавочную стоимость и платят налоги.

- И как же сделать жизнь лучше?

Я обозначу две своих позиции. Первая: нельзя ломать. Я был молод в конце 1980-х и начале 1990-х. Казалось, что пора сделать новое, а прежнее - хорошее, привычное, никуда не денется. Оказалось совсем не так. Нужно понимать: любое действие должно быть продуманным. Решения нужно принимать аккуратно. Мы любим Родину и не позволим ее сломать.

Вторая: люди - важнее. Я помню, почему рухнул Советский Союз. Нас просто отучили принимать решения. Приучили верить тому, что скажут «сверху». Мы были готовы воевать за СССР с любым внешним врагом. Но страна развалилась изнутри. Не хочу, чтобы это повторилось.

Справка

Роман Злотников родился в 1963 году в Арзамасе-16 (сейчас - Саров).

В 1984 году окончил Саратовское высшее военное командное училище, служил в войсках МВД. В 1986 году женился. В 1992 году в звании капитана перевелся в Обнинский филиал Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД. Роман преподавал стрельбу и психологию до 2004 года. Публиковался в научных журналах.

С 1998 года пишет фантастические книги. Обладатель множества литературных премий. В 2020 году вошел в центральный совет партии «Новые люди».