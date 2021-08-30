"Пусть реформаторы ходят и собирают деньги за проезд": транспортная реформа в Ярославле терпит крах

В отчетах чиновников транспортная система работает как слаженный часовой механизм. Фото: Влада Красоткина

Прошло уже почти два месяца со дня, как в Ярославле действует транспортная реформа. Жителям регулярно обещают, что изменения ни в коем случае не скажутся негативно на их повседневной жизни. Но что мы имеем к 30 августа на самом деле? Комфортные и оперативные перевозки остаются у ярославцев только в мечтах.

- Пассажиры должны чувствовать, что изменения происходят в лучшую сторону. Цель всей этой работы состоит в том, чтобы создать более комфортную и безопасную систему городского пассажирского транспорта, - говорил когда-то мэр Ярославля Владимир Волков.

Реальность показывает совершенно обратную ситуацию - до изменений в лучшую сторону еще очень далеко.

- Сегодня, 30 августа, автобус №1 в 7:41 не приехал по расписанию, следующий был в 7:50. И это в час-пик без кондуктора. В салоне выстроилась очередь к водителю за билетами, который и обилечивает, и за дорогой следит, - рассказывают ярославцы о том, как добираются по утрам на работу.

И вот в чем парадокс: когда мэрия выходит с проверкой на маршрут - пробки исчезают, автобусы не опаздывают, а давки и вовсе нет. В отчетах чиновников транспортная система работает как слаженный часовой механизм.

- В час-пик с 8 утра работали на самых проблемных и загруженных городских маршрутах. Вместе с руководством компании-перевозчика проехал по проспекту Фрунзе от остановки «Улица Чернопрудная» до Московского вокзала на 42-м маршруте. В автобусе пришлось вместе с пассажирами стоять довольно плотно, но давки не было, - написал Владимир Волков в своем Telegram-канале 4 августа.

Не выдерживают даже дорожные активисты. Вчера, 29 августа, общественник Темур Абдуллаев записал видеообращение к мэру Ярославля после того, как простоял на остановке в Красноперекопском районе 49 минут.

- Я предполагал, что в 8 часов вечера в областном центре куда-нибудь можно уехать. Вы это реально называете транспортной реформой? Вы что делаете? Я час на остановке простоял, чтобы просто понять, что я никуда не уеду. В альтернативу такси: заплатил-езжай. Это разве для людей?

К слову, в первый день транспортной реформы, 14 августа, новые автобусы действительно ходили по расписанию. Корреспондент "КП-Ярославль" лично это проверял и замерял временные интервалы. Но, видимо, дальше - хуже.