Решила, что будет мешать: в Ярославле осудили 71-летнюю женщину-водителя, покинувшую место ДТП, в котором погибли два человека

На месте аварии скончались маленькая девочка и ее мать Фото: УМВД по Ярославской области

Ярославский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы женщину-водителя. Она скрылась с места ДТП, виновницей которого была и в котором погибли два человека – 10-летняя девочка и ее мать. Еще один участник аварии получил серьезные травмы, но, к счастью, выжил.

Страшное ДТП произошло в сентябре прошлого года на трассе «Ярославль – Углич». 71-летняя подсудимая на «Черри А15» решила свернуть налево и, нарушая правила дорожного движения, выехала на встречную полосу, по которой в это время двигался «Рено Логан». Чтобы избежать столкновения, водитель «Рено» вырулил на обочину, но автомобиль занесло, выкинуло на встречку, где он столкнулся с машиной «Хонда», а после вылетел в кювет.

Пассажиры «Рено» - девочка 10 лет и ее мать – скончались сразу же. Пассажир «Хонды» был серьезно травмирован. А виновница всего этого дорожного кошмара с места аварии уехала. Как потом пояснила женщина, она остановилась, увидела, что уже тормозят машины и решила, что будет только мешаться. Поэтому села в машину и уехала.

- На тот момент она не считала себя виновной. Умышленно уезжать с места происшествия не хотела. В судебном заседании вину признала полностью, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд первой инстанции учел безупречное прошлое обвиняемой, и тяжесть совершенного ей преступления, также многие другие факторы. В итоге водитель «Черри А15» получила 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Потерпевшему будет выплачено компенсация в 3 миллиона рублей.