В Ярославле 1 сентября ограничат движение транспорта

Школа №66
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле в День знаний у школ будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.
- При проведении 1 сентября Дня знаний в районах отдельных учебных учреждений будет временно введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила Дорожного движения РФ, - обратилась к ярославцам пресс-служба мэрии Ярославля.
Школа №1
Фото: Мэрия Ярославля
Школа №9
Фото: Мэрия Ярославля
Школа №45
Фото: Мэрия Ярославля
Кроме того, 6 и 7 сентября из-за мероприятий, посвященных памяти погибшей хоккейной команды «Локомотив», будет ограничено движение на нескольких улицах Ярославля.