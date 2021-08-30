В Ярославле 1 сентября ограничат движение транспорта

Школа №66 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в День знаний у школ будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

- При проведении 1 сентября Дня знаний в районах отдельных учебных учреждений будет временно введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила Дорожного движения РФ, - обратилась к ярославцам пресс-служба мэрии Ярославля.

Школа №1 Фото: Мэрия Ярославля

Школа №9 Фото: Мэрия Ярославля

Школа №45 Фото: Мэрия Ярославля

Кроме того, 6 и 7 сентября из-за мероприятий, посвященных памяти погибшей хоккейной команды «Локомотив», будет ограничено движение на нескольких улицах Ярославля.