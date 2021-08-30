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Общество30 августа 2021 9:26

В Ярославле 1 сентября ограничат движение транспорта

Ограничения коснутся территорий у образовательных учреждений
Полина Вачнадзе
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Школа №66

Школа №66

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в День знаний у школ будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

- При проведении 1 сентября Дня знаний в районах отдельных учебных учреждений будет временно введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила Дорожного движения РФ, - обратилась к ярославцам пресс-служба мэрии Ярославля.

Школа №1

Школа №1

Фото: Мэрия Ярославля

Школа №9

Школа №9

Фото: Мэрия Ярославля

Школа №45

Школа №45

Фото: Мэрия Ярославля

Кроме того, 6 и 7 сентября из-за мероприятий, посвященных памяти погибшей хоккейной команды «Локомотив», будет ограничено движение на нескольких улицах Ярославля.

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