Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 августа 2021 года: за неделю скончались 42 человека, заразились 1356 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 55 025 (+197)
Всего заражений в России: 6 844 049 (+19 509)
Умерли в Ярославской области: 996 человек (+6)
Умерли в России: 180 041 (+798)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
В Ярославской области за неделю, с 20 по 27 августа, от коронавируса скончались 42 человека, заразились COVID-19 1356 ярославцев. Вылечились за семь дней 1103 пациента.
В COVID-госпиталях сейчас проходят лечение 1267 человек: 902 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 365 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе в госпиталях региона находились 1466 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 28735;
Рыбинск – 4433;
Ростовский МР - 3131;
г.о. Переславль-Залесский- 3388;
Тутаевский МР -1977;
Ярославский МР - 1932;
Угличский МР - 2466;
Борисоглебский МР - 1328;
Некрасовский МР -1350;
Гаврилов-Ямский МР – 1051;
Пошехонский МР - 752;
Рыбинский МР - 684;
Даниловский МР - 856;
Мышкинский МР - 501;
Большесельский МР - 551;
Некоузский МР - 667;
Любимский МР - 493;
Первомайский МР - 444;
Брейтовский МР – 286.