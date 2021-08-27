Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 августа 2021 года: за неделю скончались 42 человека, заразились 1356 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 55 025 (+197)

Всего заражений в России: 6 844 049 (+19 509)

Умерли в Ярославской области: 996 человек (+6)

Умерли в России: 180 041 (+798)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

В Ярославской области за неделю, с 20 по 27 августа, от коронавируса скончались 42 человека, заразились COVID-19 1356 ярославцев. Вылечились за семь дней 1103 пациента.

В COVID-госпиталях сейчас проходят лечение 1267 человек: 902 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 365 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе в госпиталях региона находились 1466 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 28735;

Рыбинск – 4433;

Ростовский МР - 3131;

г.о. Переславль-Залесский- 3388;

Тутаевский МР -1977;

Ярославский МР - 1932;

Угличский МР - 2466;

Борисоглебский МР - 1328;

Некрасовский МР -1350;

Гаврилов-Ямский МР – 1051;

Пошехонский МР - 752;

Рыбинский МР - 684;

Даниловский МР - 856;

Мышкинский МР - 501;

Большесельский МР - 551;

Некоузский МР - 667;

Любимский МР - 493;

Первомайский МР - 444;

Брейтовский МР – 286.