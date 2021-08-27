Объединяй и выигрывай: коллаборации, которые сделали нашу жизнь выгоднее

Изображение: Олег Смирнов

Политика «разделяй и властвуй» в наши дни уже выглядит максимально неактуальной. Известные бренды на своих примерах показывают, как можно легко, красиво и эффективно объединять различные товары и услуги, чтобы в выгоде оставались буквально все.

Совместно с оператором связи Билайн, который сам объединил в одном тарифе мобильную связь и проводной интернет, мы изучили яркие примеры таких объединений и выяснили, как новаторские решения сделали различные товары и услуги доступнее и, принесли приятую выгоду их покупателям.

Высокая мода в торговых центрах

История высокой моды знает множество примеров сотрудничества: когда встречаются 2 премиум-бренда, бренд и художник или известное медийное лицо, но, пожалуй, особенно хочется выделить истории взаимодействия премиальных брендов с, так называемым, масс-маркетом. Такие коллаборации делают «люкс» ближе к простым покупателям. Многие вещи, например, брендированные футболки в масс-маркете стоят в разы, а то и в

десятки раз дешевле, чем в бутиках.

В результате, покупатели получили возможность носить дизайнерскую одежду по приемлемой цене, а бренды нашли новую целевую аудиторию там, где, на первый взгляд, ее не было. Что интересно, сегодня все чаще именно премиальные бренды выступают с инициативой сотрудничества с масс-маркетом.

Искусство в массы

Арт-коллаборации, когда бренд хочет через произведения искусства обратиться к своим потребителям, раскрыть себя на новом уровне, получили широкое распространение в различных сферах. Сегодня художники активно взаимодействуют не только с миром высокой моды и люкса, но и со сравнительно бюджетными брендами часовых и обувных марок, украшают своими работами упаковки продуктов питания (даже коробки конфет и

одноразовые кофейные стаканы!) и совместно с технологичными компаниями запускают виртуальные туры по галереям со своими работами.

Так и выглядит искусство в массы: ведь купить картину известного художника или отправиться в путешествие, чтобы увидеть желаемые работы живьем, доступно далеко не каждому. Но бренды объединяются, чтобы сделать искусство ближе и доступнее.

Сразу несколько услуг в одном тарифе

Коллаборироваться, чтобы быть выгодными и востребованными у клиентов, нужно уметь не только с другими компаниями, но и внутри своей. Так, например, Билайн в специальной тарифной линейке «Для тебя, семьи и дома» объединил сразу несколько услуг: мобильный интернет, домашний интернет и цифровое ТВ. Абоненты от такой коллаборации только выигрывают! Цена на услуги в комплекте становится выгоднее, чем по-отдельности, а управлять услугами и контролировать расходы проще.

Например, с тарифным планом «Близкие люди» абоненты Билайн получают:

• Безлимитный домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

• Домашнее ТВ;

• Мобильную связь;

• Доступ к «Билайн ТВ» (12+) на любых 5ти поддерживаемых устройствах;

• Фиксированный IP адрес;

• Возможность аренды ТВ-приставки и Wi-Fi роутера.

Подробную информацию можно получить на сайте beeline.ru. Чтобы воспользоваться выгодным комплексным предложением, оставьте онлайн-заявку на сайте или звоните по телефону: 8-800-700-8000 и выбираете понравившийся тариф «Для тебя, семьи и дома», выбираете удобную дату подключения. Технический специалист произведет в назначенное время подключение и настройку тарифа. Объединяйте услуги в одном тарифе и выигрывайте!