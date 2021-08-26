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Иваново26 августа 2021 15:55

1 сентября в Ивановской области: как будут проходить праздничные линейки в школах

Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона
Полина Вачнадзе
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На линейках 1 сентября в Ивановской области смогут присутствовать учащиеся всех классов

На линейках 1 сентября в Ивановской области смогут присутствовать учащиеся всех классов

Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, как в условиях пандемии по коронавирусу будут проходить школьные линейки 1 сентября, рассказал глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

В отличие от других регионов, например, Ярославского, где линейки организуют только для учеников 1 и 11 классов и их родителей, на празднике в честь начала нового учебного года в Ивановской области смогут присутствовать учащиеся всех классов.

Родителей тоже пустят, но они должны быть в защитных масках.

- Это касается только родителей, детям маски не требуются, - уточнил Артур Фокин.

Как ранее сообщали в департаменте образования региона, речи начале учебного года в дистанционном режиме не идет – дети будут ходить в школу.

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