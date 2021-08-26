Суровые костромские девочки: две школьницы украли из сельского магазина 12 литров пива

Подружки разбили окно и забрали бутылки, до которых смогли дотянуться Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 бутылок пива недосчитался продавец магазина в поселке Антропово Костромской области, когда утром пришла на работу. Окно в магазине было разбито.

Полицейские быстро вышли на воришек. Ими оказались две дюнные девушки 14 и 15 лет, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадавшие.

Но той ночью подружкам очень захотелось выпить, а денег на спиртное не было, да и торговая точка была закрыта. Тогда школьницы камнем разбили окно магазина и через него забрали все бутылки, до которых смогли дотянуться. «Улов» получился хороший – 10 бутылок или 12 литров пенного напитка. Им девчата от щедрот души поделились с четырьмя своими друзьями.

А теперь за ночной кутеж придется отвечать перед законом.

- Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.