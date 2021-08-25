Учительница из Ярославля пожаловалась президенту на образ педагога в «Нашей Russia». ФОТО: скриншот с онлайн-трансляции на канале RT

Учительница ярославской школы №26 Жанна Торхова участвовала в онлайн-встрече Владимира Путина с преподавателями школ и вузов страны. Педагог рассказала о плюсах и минусах, которые замечает в собственной профессии.

- Хочется повысить престиж профессии учителя. Очень странно, когда про нашу работу говорят «услуга», - поделилась учительница.

Также Жанна Торхова высказала предложения по поводу мер поддержки для молодых учителей, правильном и положительном освещении профессии «учитель» в искусстве, средствах массовой информации и обществе в целом. Для наглядности она привела негативный пример образа учителя Снежаны Денисовны в комедийной передаче «Наша Russia».

- Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Нашей Russia». Но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом, - отметила Жанна Торхова.

Президент в ответ на выступление ярославской учительницы сказал, что в слове «услуга» нет никакого негативного или обидного подтекста – «Учитель – это важнейшая работа для общества».

- Страна нуждается в создании образа учителя, как человека, от которого зависит будущее нашего государства, - отметил Владимир Путин.