Дело об избиении девушки санитарами психбольницы Ярославля взял на контроль председатель СК РФ

Сотрудники ярославской психиатрической больницы не стеснялись в методах

СКР по Ярославской области возбудил два уголовных дела по факту избиения девушки санитарами психиатрической больницы.

Видео, на котором творилось форменное беззаконие, облетело все ярославские паблики, а потом разошлось по всей стране. Два санитара психиатрической больницы в лифте избивают пациентку. Специализированную «скорую» для девушки вызвала ее мать, которая сочла поведение дочери неадекватным.

Санитары приехали, но методы, которыми они пытались утихомирить пациентку, оказались далеки от образцовых.

- Страшно представить, что тогда происходит в стенах больницы, если в жилом доме под камерами они душили, били, избивали человека? – написали в группе «Свободный Ярославль» ВКонтакте.

Видео заинтересовались правоохранительные органы, проверку организовал департамент здравоохранения региона. Директор департамента Василий Тубашов назвал действия сотрудников скорой помощи больницы нарушающими этические нормы, общечеловеческие ценности и бросающими тень на все областное учреждение.

Санитаров, попавших в кадр, сначала отстранили от работы, а после уволили. СКР по Ярославской области возбудил уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь».

- Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате СК, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.