2,5 года условно за двух погибших в ДТП: в Ярославской области вынесли приговор водителю из Красноярского края

В аварии под Ростовом Великим погибли два человека. ФОТО: группа "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" ВКонтакте

Ростовский районный суд вынес приговор 31-летнему водителю из Красноярского края. 2,5 года условно получил мужчина за то, что спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла 28 сентября прошлого года на трассе М8. Красноярец ехал из Ярославля в сторону Москвы. В Ростовском районе около села Львы водитель выехал на обочину со скоростью свыше 90 километров в час, и потерял контроль над машиной. Автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai Solaris.

Иномарка от удара съехала в кювет и перевернулась, погибли водитель и пассажир – 44-летний мужчина и 23-летняя девушка. Уже позже выяснилось, что познакомились они на сайте для поиска попутчиков, девушка в машине оказалась, по сути, случайно.

От сильнейшего удара от «Киа» отлетел двигатель – в него врезался грузовик «Ивеко». К счастью, водитель этой машины не пострадал.

Следствие длилось чуть меньше года. Подсудимый свою вину признал в полном объеме и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно, а также отобрал права на 1,5 года. Кроме того, что с мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

- При назначении наказания суд помимо прочего учел, что подсудимый совершил преступление средней тяжести по неосторожности, полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим, добровольно частично возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.