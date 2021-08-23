Рынок погружается в тень: в центральных регионах обсудили проблему нелегального табака

Лишь одна фура с нелегальными сигаретами наносит госбюджету ущерб более 500 тыс. долларов. ФОТО: ГТРК Кострома

Если еще пару лет назад наибольшая доля нелегальных сигарет отмечалась в приграничных областях, то сейчас критическая ситуация складывается и в центре России. Как следует из замеров международного агентства Kantar TNS, в Ярославле нелегальные сигареты занимают уже около 32% регионального рынка, в Костроме – 19%. Как бороться с проблемой представители МВД, Прокуратуры, Таможни, Роспотребнадзора и ФНС обсуждали с ритейлерами и общественными организациями на круглом столе, организованном «КП в Ярославле» и Общественной палатой Ярославской области при поддержке портала «Стоп нелегальный табак».

В конце 2020 года сотрудники УМВД по Ярославской области вместе с Росгвардией и ФСБ разгромили криминальную структуру, при обысках обнаружены свыше миллиона пачек сигарет. ОПГ занималась массовыми поставками в Россию нелегальных сигарет, распространяя их от Смоленска до Астрахани. Не менее 12 преступников на протяжении 3 лет развивали преступный бизнес, зарабатывая сотни миллионов рублей.

Казалось бы, этот удар теневой рынок не должен был перенести. Но выяснилось, что уже в I квартале 2021 года доля нелегальных сигарет в Ярославской области втрое превысила средний уровень по России в 10,7%, как подсчитали в Kantar TNS. Во втором квартале показатель по стране по данным агентства пополз вверх и достиг 12,8%, аналогично увеличилась доля в Костромской и Ивановской областях.

- Такие показатели мы раньше встречали только в регионах у границы, - прокомментировал Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, один из соорганизаторов мероприятия, – а теперь волна контрабанды и контрафакта накрыла и центральную Россию. Ситуацию необходимо исправлять как можно скорее, пока не стало слишком поздно.

Как добавил спикер, распространение нелегальных сигарет происходит очень быстро – достаточно появиться одному поставщику, как вокруг него выстраивается целая сеть. Между Ярославской, Костромской и Ивановской областями выстроены тесные экономические связи, которые теневой рынок будет использовать в своих целях. Именно поэтому проблему стоит обсуждать всем вместе.

Долгоиграющая проблема

Как сообщили эксперты, проблема оборота нелегальных сигарет развивается с 2016 года. Доля нелегального табака по данным Nielsen с 2016 к 2019 году выросла в 15 раз и лишь пандемия коронавируса смогла временно остановить эту экспансию. Сейчас немаркированный табак из Белоруссии, Казахстана, Армении, ОАЭ, Сербии и других стран вновь начал поступать в Россию крупными партиями. Эти поставки особенно подстегнуло решение правительства РФ поднять табачный акциз сразу на 20% в конце прошлого года. Ценовой разрыв между легальными пачками и дешевой контрабандой, и без того большой, продолжил увеличиваться. Так, средняя цена легальной пачки сейчас составляет 130 рублей, в то время как контрабанда, с которой налоги не уплачиваются, стоит по 50-60 рублей.

По данным Владимирской таможни, которые привел Роман Моисеенко, заместитель начальника таможни, в ведении которой входят рассматриваемые регионы, большая часть нелегальной продукции попадает в Россию из Белоруссии. Как ранее сообщали в руководстве федерального ведомства, лишь одна фура с нелегальными сигаретами наносит госбюджету ущерб более 500 тыс. долларов, а сама стоимость такой фуры может превышать миллион долларов.

Массовый оборот нелегальных сигарет приводит к серьезным рискам, которые угрожают всей стране. Федеральный бюджет недосчитывается десятков миллиардов рублей ежегодно, а в текущем году эта сумма может превысить100 млрд рублей. Для сравнения: все три региона потратили за первую половину года лишь 67 млрд рублей. То есть речь идет о сумме, на которую можно решить абсолютное большинство проблем среднестатистического региона или даже нескольких: построить школы, детские сады, отремонтировать дороги, парки, рассчитаться с долгами за коммунальные услуги…

С распространением нелегальных сигарет малая розница, которая соблюдает закон, проигрывает ценовую конкуренцию за потребителя. Он уходит к нечистым на руку торговцам, что лишает честных ритейлеров необходимого оборота или даже приводит к разорению. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов оценил потери добросовестных ритейлеров по всей стране в десятки миллиардов рублей и тысячи рабочих мест. «В конце прошлого года наконец был принят ряд важных мер по борьбе с нелегальными сигаретами. Но мы до сих пор не видим системы, которая может оградить легальный рынок от нелегальной продукции», - сообщил эксперт. По словам Максимова, бизнес посильно участвует в борьбе за очищение рынка.

Проблема нелегального оборота касается и альтернативной продукции.

- Никотинсодержащая продукция — это инновационная и быстро растущая категория продуктов, и по мере ее роста растет и интерес к ней со стороны нелегального рынка. В частности, по нашей продукции мы наблюдаем рост перетоков на территорию РФ табачных стиков для системы нагревания табака, предназначенных для продажи в Казахстане и Армении. По нашим данным в марте 2021 года доля нелегальных табачных стиков для нагревания только нашей продукции составляла порядка 5%, - сообщила Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Аудитория, для которой нелегальные сигареты несут особенно серьезный риск – несовершеннолетние.

- Нелегальный табак – это основной фактор вовлечения подростков не только в потребление, но и в распространение контрабанды. Их соблазняют легкими деньгами и отсутствием наказания, приучая к криминальному бизнесу, – рассказала Анна Сорочинская, Исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения. По наблюдениям Совета в 8 из 10 случаев торговцы нелегальными сигаретами готовы отпустить их несовершеннолетним.

Изъятия растут, доля не падает

Правоохранительные органы в ответ на рост теневого оборота табака начинают работать более слаженно. Как сообщили представители прокуратуры, в каждом регионе создана межведомственная рабочая группа, куда входят сотрудники УМВД, УФНС, Роспотребнадзора и администрации. Результаты быстро становятся заметны: перекрываются физические каналы поставок, сбытовые сети из торговых точек и сайтов в сети интернет.

Людмила Ратникова, Главный специалист отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, сообщила, что борьба с оборотом нелегальных сигарет в регион стоит на особом контроле. Так, только за 2021 год проведены 391 мероприятие, 20 контрольных закупок, внепланово исследована 161 точка, проинспектированы 40 тысяч пачек сигарет, пресечены случаи попадания табака к несовершеннолетним.

Благодаря тесному взаимодействию полиции с прокуратурой, налоговой службой и Роспотребнадзором удалось предотвратить запуск производства контрафакта в Костромской области. Андрей Горшков, Начальник 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Костромской области, рассказал, что в его регионе мероприятия по борьбе с нелегальными сигаретами также проходят на системной основе.

- В 2020 году пресечено 5 каналов поставки нелегальных сигарет, раскрыто 13 преступлений, а сумма изъятой табачной контрабанды составила 7 млн руб. В 2021 году конфискованы партии стоимостью уже около 9,2 млн руб. Благодаря введению единой минимальной цены стало проще выявлять преступления и приводить к ответственности преступников. Если будут реализованы озвученные законодательные инициативы, это окажет существенный вклад в борьбу с оборотом нелегальных сигарет в регионе, - сообщил спикер.

Успешной деятельности полиции способствовало подключение прокуратуры, как сообщила Ирина Шешина, Старший прокурор отдела прокуратуры Костромской области. Надзорное ведомство осуществляло дополнительный контроль над деятельностью и подключалось на разных этапах, обеспечивая успешную передачу заведенных дел в суды и добиваясь справедливого определения меры ответственности.

Нелегальный виртуальный никотин

Проблема оборота табачной продукции через онлайн-каналы становится все более острой, особенно в контексте доступа к нелегальному табаку несовершеннолетних. Как добавила Анна Сорочинская, Общественный совет по проблеме подросткового курения направил в Роспотребнадзор около 100 заявлений о нарушении закона на различных интернет-ресурсах, однако закрывать такие страницы достаточно сложно.

- Сегодня Роскомнадзор без решения суда не может заблокировать противоправные интернет-ресурсы и вынужден дожидаться решения суда. Стоит рассмотреть изменение регламента блокировки сайтов и роли в ней суда, Совет готовится выступить с таким предложением, - сообщила Анна Сорочинская. Также спикер призвала информировать потребителя о рисках, которые несут нелегальные сигареты.

Торговля табачной и никотинсодержащей продукцией в интернете вызывает опасение и надзорных органов. Как сообщила Оксана Шведун, Прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области, только за 2020 год через суд было закрыто 25 интернет-ресурсов, где нелегально торговали никотинсодержащей продукцией. В 2021 году уже закрыто 9 таких сайтов. А на счету Роспотребнадзора по Ивановской области еще 20 ресурсов, отметил Михаил Баландин, Замначальника отдела защиты прав потребителей регионального управления. Ирина Шешина из Прокуратуры Костромской области рассказала об опыте создания в регионе отдельной рабочей группы по борьбе с преступными доходами, к которой также подключены представители Росфинмониторинга. Рабочая группа только в прошлом году выявила 4 крупных интернет-ресурса, через которые массово реализовывалась никотинсодержащая продукция.

Нужен общественный контроль

Государство борется с проблемой и предпринимает серьезные меры. Введена единая минимальная цена на сигареты в 108 рублей за пачку, которая ставит все дешевые нелегальные сигареты вне закона. Еще с 2020 года действует цифровая маркировка, которая позволяет определить легальность пачки с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак». Установлены лимиты на ввоз и перемещение немаркированных сигарет для физических лиц в границах России. Однако этих мер недостаточно.

- В случае сохранения доли нелегальной табачной продукции на текущем уровне, выпадающие доходы федерального бюджета из-за недополученных НДС и акцизов в 2021 году могут составить более 100 млрд. рублей. Противодействие теневому рынку табака в современных условиях требует принятия целого ряда системных мер, включая ужесточение наказания за производство и оборот такой продукцией, контроль за использованием основного технологического оборудования для производства табачной продукции, обязательное уничтожение конфиската и средств производства нелегальных изделий, и другие действия. Регионам необходимо активизировать деятельность контрольно-надзорных и правоохранительных органов для обеспечения эффективного пресечения распространения нелегальной табачной продукции, - сообщил Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия. Как отметил эксперт, несмотря на принимаемые меры, направленные на противодействие нелегальному обороту табака, доля нелегального продукта по-прежнему высока.

Помимо борьбы с предложением нелегальных сигарет, стоит бороться и со спросом, отметила Наталья Рогоцкая, Председатель ЯрТПП. «Проблема с потреблением контрабандного табака – огромная. Люди голосуют рублем, пока нелегальные сигареты дешевле и доступнее. Стоит подумать и об ответственности потребителя за приобретение нелегальной продукции, для многих это уже давно осознанный выбор».

Как следует из слов Наталии Шуляк, Заместителя руководителя УФНС по Костромской области, несмотря на введение цифровой маркировки, использовать ее для прослеживания всего товарооборота пока не удается. Ведомство активно мониторит соблюдение правил использования контрольно-кассовой техники, используя в том числе контрольные закупки. Вывод, который делает спикер, неутешительный – число торговых точек, которые реализуют нелегальную продукцию, очень велик.

- Надзорным органам нужно развивать общественный контроль. Учитывая правовую культуру наших потребителей, без объяснений всех рисков покупки нелегальных сигарет, можно лишь наблюдать взаимовыгодные отношения с розничными точками, нарушающими закон. Нужно больше работать с гражданами, т.к. сейчас ситуация неудовлетворительная: в текущем году мы получили лишь 5 обращений, - сообщила Наталия Шуляк.

Общественные инициативы, по вовлечению потребителя, зачастую запускают непосредственно общественные организации. В прошлом году силами Ассоциации малоформатной торговли был запущен портал Стопнелегальныйтабак.рф, на котором можно найти актуальную информацию, касающуюся проблемы теневого табачного рынка. Минпромторг России публично поддержал ресурс. Активно приложение «Честный знак», разработанное оператором цифровой маркировки ЦРПТ. С помощью смартфона приложение позволяет определить легальность пачки, получить информацию о производителе и прочие данные, а также сообщить о факте продажи нелегальных сигарет.