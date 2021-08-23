Позвал в Москву погулять: ивановские следователи рассказали об обстоятельствах исчезновения 10-летнего ребенка

Ивановские следователи рассказали, как исчез мальчик. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" ВКонтакте

В Ивановской области больше суток длились поиски 10-летнего Никиты В. 20 августа около 11 часов мальчик вышел из дома в Кинешме и исчез. Спустя некоторое время удалось установить, что Никита не просто пропал, а куда-то уехал с неким молодым человеком. Оба они попали под камеры видеонаблюдения на автовокзале.

- По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в городе Кинешма, снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Следователи предположили, что ребенок и его спутник могли уехать в Иваново. Так и оказалось, только оттуда они направились в Москву. На Ленинградском вокзале в столице ребенка, объявленного в розыск, заметили сотрудники полиции. Молодой человек от правоохранителей скрылся.

Как рассказали в ивановском СКР, Никита познакомился с молодым мужчиной за несколько дней до их «путешествия». Новый друг предложил мальчику поехать в Москву погулять и ребенок не стал отказываться. Как известно, никакого физического вреда мужчина Никите не причинил.

- Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины, - пояснили в СКР по Ивановской области.