Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 августа 2021 года: за неделю скончался 41 человек

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 53 669 (+191)

Всего заражений в России: 6 705 523 (+20 992)

Умерли в Ярославской области: 879 человек (+6)

Умерли в России: 174 485 (+785)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

В Ярославской области за неделю от коронавируса скончался 41 человек. Диагноз COVID-19 с 13 августа по 20 августа подтвержден у 1363 ярославцев, вылечились за это же время 870 человек.

На данный момент госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1466 пациента: 1039 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 427 с типичной клиникой COVID-19. По сравнению с данными на 13 августа, число пациентов в стационарах уменьшилось на 115 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 28051;

Рыбинск – 4410;

Ростовский МР - 3030;

г.о. Переславль-Залесский - 3295;

Тутаевский МР -1909;

Ярославский МР - 1887;

Угличский МР - 2394;

Борисоглебский МР - 1307;

Некрасовский МР -1322;

Гаврилов-Ямский МР – 1014;

Пошехонский МР - 746;

Рыбинский МР - 679;

Даниловский МР - 825;

Мышкинский МР - 495:

Большесельский МР - 514;

Некоузский МР - 646;

Любимский МР - 462;

Первомайский МР – 408;

Брейтовский МР – 275.