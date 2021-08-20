Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 августа 2021 года: за неделю скончался 41 человек

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 53 669 (+191)
Всего заражений в России: 6 705 523 (+20 992)
Умерли в Ярославской области: 879 человек (+6)
Умерли в России: 174 485 (+785)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
В Ярославской области за неделю от коронавируса скончался 41 человек. Диагноз COVID-19 с 13 августа по 20 августа подтвержден у 1363 ярославцев, вылечились за это же время 870 человек.
На данный момент госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1466 пациента: 1039 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 427 с типичной клиникой COVID-19. По сравнению с данными на 13 августа, число пациентов в стационарах уменьшилось на 115 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 28051;
Рыбинск – 4410;
Ростовский МР - 3030;
г.о. Переславль-Залесский - 3295;
Тутаевский МР -1909;
Ярославский МР - 1887;
Угличский МР - 2394;
Борисоглебский МР - 1307;
Некрасовский МР -1322;
Гаврилов-Ямский МР – 1014;
Пошехонский МР - 746;
Рыбинский МР - 679;
Даниловский МР - 825;
Мышкинский МР - 495:
Большесельский МР - 514;
Некоузский МР - 646;
Любимский МР - 462;
Первомайский МР – 408;
Брейтовский МР – 275.