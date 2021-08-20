Партия «Новые люди» в Ярославской области просит губернатора починить подвесной мост в Любиме

ФОТО: Олег Иванов

В Ярославской области активисты партии «Новые люди» собирают подписи жителей Любима. За реконструкцию моста через реку Обнора выступила уже тысяча любимцев. В обращении к губернатору Дмитрию Миронову пятая часть жителей Любима просит реконструировать подвесной мост, который ведет из центра города в деревню Останково. Через него удобнее всего попасть в центральную районную больницу.

Мост выглядит угрожающе: деревянный настил гниет, в нем видны дыры. Металлические опоры проржавели, местами нет освещения. Спуск с моста представляет настоящую опасность для маломобильных граждан и людей с колясками — без посторонней помощи им не спуститься.

Жители не винят в состоянии моста местную администрацию. Она сама нуждается в помощи, ведь денег на реконструкцию нет. Между тем обновленный подвесной мост мог бы стать визитной карточкой Любима. Поэтому жители города обращаются к областной власти. Помогают в этом Новые люди.

ФОТО: Олег Иванов

- Мы понимаем, что на местах нет ресурсов, - говорит заместитель руководителя ярославского отделения партии «Новые люди» Владислав Мирошниченко. — Но мы не просим о многом: хотя бы установить пандусы на первом этапе реконструкции. На это не потребуется много усилий.

Очень важно, чтобы в регионе прислушивались к проблемам малых городов и оперативно решали их. Будем стучаться, добиваться, чтобы нас услышали! Мы сделали видеообращение к Дмитрию Юрьевичу, но даже после того, как оно набрало более 50 тысяч просмотров на разных каналах, никакой обратной связи не последовало.

Активисты партии «Новые люди» готовы помочь своим трудом в благоустройстве и озеленении территории. При этом они считают, что подвесной мост нужно включить в одну из региональных программ или заявить на участие в федеральном конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Кстати, обращение к губернатору партийцы привезли в своем фирменном стиле — на велосипедах.