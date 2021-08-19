В Иванове с наркотиками в кармане задержали бывшего студента училища культуры

Сотрудники наркоконтроля задержали в Иванове 19-летнего «трафаретчика». Скриншот с видео, группа "Полиция 37" ВКонтакте

Сотрудники наркоконтроля задержали в Иванове 19-летнего «трафаретчика». Парень наносил на стены зданий и заборы надписи, содержащие рекламу наркотиков и контакты наркоторговцев. Кроме того, как говорится в посте в группе «Полиция 37» ВКонтакте, юный ивановец сам занимался продажей запрещенными веществами.

- Задержан с наркотиком в кармане. Говорит, что не нашел иного способа заработать на оплату съемной квартиры и на погашение кредита на дорогой телефон. Учился в училище культуры на звукооператора, но теперь не учится – отчислен, - рассказали о задержанном в полиции.

Молодому человеку по «наркотической» статье грозит до 20 лет лишения свободы.