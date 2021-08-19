Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 августа 2021 года: скончались шесть человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 53 282 (+196)

Всего заражений в России: 6 684 531 (+21 058)

Умерли в Ярославской области: 942 человек (+6)

Умерли в России: 173 700 (+791)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.